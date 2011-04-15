Китай порадовал, Brent выше $74

Сегодня: Позитивный внешний фон. Торговая война продолжается, однако инвесторы, по всей видимости, устали от постоянного новостного шума, по крайней мере пока. Вместо этого, участники рынка сосредоточили внимание на сильной динамики Brent и макроэкономических показателей (сильные статданные и корпоративные отчеты в США, данные по экспорту Китая превзошли ожидания).



Рост в США, Азия по большей части в минусе. США (S&P 500 +0.28%, DJIA +0.50%, NASDAQ +0.31%). Азия (Hang Seng -0.37%, Shanghai -0.02%, Nikkei +0.35%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.05%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.63 за барр. – ниже открытия.



Вчера: Рост в свете повышения цен на нефть, корпоративных отчетов, макроданных Китая. Все негативные факторы, которые вызвали просадку рынка, сохраняются, однако инвесторы посчитали, что их влияние уже по большей части отыграно, и пора сделать паузу. Рост цен на нефть Brent (из-за санкций против Ирана), сильных корпоративных отчетов (в США, Сбербанк), ожиданий стимулирующих мер в Китае и недавняя просадка дала возможность для отскока.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.22% до $74.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.49, РТС (+0.75%), индекс МосБиржи (+0.54%).







Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»



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