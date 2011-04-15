На российском рынке добавилось негатива

Ведущие фондовые индексы РФ открылись в небольшом минусе на ухудшении внешнего фона, ускорив падение к полудню. Индекс МосБржи теряет 0,7%, РТС снижается более чем на 1%. К обострению санкционной риторики добавилось возобновление уклонения от рисков на мировых рынках из-за анонсированной новой порции американских пошлин на импорт товаров из Китая, которые вступят в силу позднее в этом месяце.



В этих условиях дальнейший рост цен на нефть не приносит облегчения отечественному рынку, а рубль снижается, несмотря на неважное самочувствие доллара на международной арене.

Негатива на российский рынок добавил обвал акций АФК «Система», которые упали почти на 5% на открытии торгов.



Бумаги резко подешевели в ответ на сообщения о том, что Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного бенефициара компании - Владимира Евтушенкова из-за «инвестиций в строительство в Крыму».



Напомним, что ранее в компании заявили, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму. К полудню акции АФК сократили потери до 3,5%.



Акции «Сбербанка» дешевеют на 1,85%, «Роснефть» снижается в пределах 1%, как и котировки «Алросы». Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 5,93 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 43,67 млрд рублей. Кроме того, набсовет компании утвердил новое положение о дивидендной политике компании, предусматривающее дивидендные выплаты два раза в год.



На европейских площадках наблюдается сдержанная просадка, тогда как рынок РФ ощущает на себе более сильное давление. Это говорит о том, что инвесторы воздерживаются от покупок отечественных активов из-за сочетания угрозы новых санкций и эскалации торговой войны. Впрочем, если с этого фронта в ближайшее время не поступит новых негативных сигналов, давление на бенчмарки может несколько ослабнуть до конца сегодняшней сессии.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc







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