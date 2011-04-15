Рынок акций РФ закончил торги в среду на негативной территории на фоне отыгрывания инвесторами новых санкций, которые, скорее всего, будут введены США против РФ. Также негативом послужило снижение цен на сырую нефть под влиянием данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.



В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-2,16%), энергетического (-1,65%) и потребительского (-1,20%) секторов.



Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,83% и закрылся на отметке 2293.01 пункта. Индекс РТС рухнул на 2,91% и остановился на уровне 1113.78 пункта на фоне обвального падения курса рубля к евро и доллару США.



Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ обвалились на волне страхов, что напряженность между Китаем и США приведет к падению спроса на нефть, а также негативных данных по запасам нефти в США от Министерства энергетики страны за прошлую неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России обвалились на 3,39%, до 72,15 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,79%, до 66,55 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне спекуляций о новых санкциях США против России, также негативом послужила распродажа ОФЗ и обвальное падение цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии взлетела на 2,16%, до 64,87 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 2,17%, до 75,23 рублей.



Если рубль не скорректируется ниже уровня 64,50, есть вероятность попытки спекулянтов загнать его курс еще выше.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital:





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