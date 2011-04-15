Перспектива новых санкций уведет рынок ниже

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Накануне на рынке РФ наблюдалось сильное падение акций и рубля на фоне опасений введения новых санкций США против российского госдолга и государственных банков. Кроме того, в среду стало известно, что Штаты с 22 августа введут пакет новых санкций в связи с “делом Скрипаля”.



Торги на фондовых рынках США в среду завершились снижением индексов S&P500 и Dow Jones на 0,1-0,2%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил около 0,1%. Давление на рынки оказывала торговая неопределенность, а также падение нефтяных цен, которое увело за собой бумаги нефтегазовых компаний. Индекс S&P500 при этом завершил день вблизи достигнутого ранее на неделе многомесячного максимума 2863 пункта.



Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,36%.



На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,1%. Китайские индексы, напротив, идут вверх, несмотря на перспективу усиления торговых войн. Накануне власти КНР сообщили о намерении ввести ответные пошлины на импорт американских товаров в объеме 16 млрд долларов с конца августа. Однако рынки получают поддержку от ожиданий дополнительных мер экономического стимулирования в стране, в частности, в инфраструктурной и высокотехнологической отрасли. Статистика при этом показала ускорение потребительской инфляции в Китае в июле с 1,9% г/г до 2,1% г/г, выше прогнозов.



Нефтяные котировки утром прибавляют порядка 0,4% после существенного падения накануне. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений разгара торговых войн, а также на фоне меньшего, чем ожидалось, сокращения запасов “черного золота” и увеличения запасов нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Нефтяные котировки в результате упали в район 72 долл по Brent и 67 долл по WTI. Ближайшей ключевой поддержкой для международного сорта выступает июльский минимум 71,19 долл, а для американского сорта – июльский минимум 66,29 долл.





Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"





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