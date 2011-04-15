Hоссийский рынок акций продолжил падение

В четверг, 9 августа, российский рынок акций продолжил падение на подробностях по поводу новых антироссийских санкций. Долларовый индекс РТС с начала торгов откатился назад на 2% до 1090 п., рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0.5%. до 2280 п.



Наибольшее падение демонстрируют акции Сбербанка и ВТБ, которые находятся под угрозой наложения ограничений на проведение операций и замораживания активов в США, а также акции Аэрофлота, тогда как дополнительный пакет санкций предполагает возможный запрет на полеты авиакомпании в США. Между тем акции нефтяных компаний чувствуют себя неплохо - на фоне ослабления рубля компании-экспортеры, получающие часть выручки в валюте, находятся в чуть более выигрышной позиции.



Продолжается просадка в российских гособлигациях, индекс RGBI опустился к годовым минимумам. Новые санкции предполагают также запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более 14 дней, правда, речь идет о новых выпусках долга.



Курс доллара США на очередной волне роста, вызванной санкциями, достиг отметки 66 руб./$. В настоящий момент падение рубля приостановилось. По паре USD/RUB предлагается следить за прохождением новой планки сопротивления вблизи 66 руб./$ - если доллару США удастся ее преодолеть, то не исключен дальнейший рост к 67 руб./$ и выше. Но все же есть большая вероятность, что уровень окажется достаточно сильным, и рубль устоит вблизи 66 руб./$.





Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»





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