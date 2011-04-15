Рынки под давлением растущего доллара

Рынки США в четверг показали несколько негативную динамику. Причиной коррекции могли стать ответные пошлины Китая, а также недотянувшая до прогноза статистика по ценам производителей в США. Тем не менее, индекс PPI в июле вырос на 3,3% г/г, против 3,4% месяцем ранее.



Доходности гособлигаций США снижались вчера, сигнализируя уход инвесторов от риска. При этом глава ФРБ Чикаго заявил об ожидании еще двух повышений ставки в 2018 г. Доллар по отношению к мировым валютам растет. Фьючерс на S&P500 сегодня снижается на 0,15%.



Торги в Азии проходят на отрицательной территории после вчерашнего роста. Давление на площадки продолжает оказывать торговая война США и Китая. Данные ВТО показывают, что мировая торговля теряет импульс в III квартале 2018 г. на фоне снижения экспортных заказов и продаж автомобилей.



Между тем, японский Nikkei сегодня в аутсайдерах после проведения переговоров с Вашингтоном о возможности двусторонней сделки о режиме свободной торговли. Токио настаивает на том, что многосторонние переговоры являются наилучшим способом решения торговых вопросов. Такая позиция увеличивает шансы на введение пошлин на японский экспорт автомобильной техники в США.



Между тем, сегодняшние данные по ВВП Японии за II квартал показали неожиданный рост. В годовом выражении экономика выросла на 1,9% г/г. В квартальном выражении ВВП прибавил 0,5% после технической рецессии в I квартале. Большой вклад внесли выросшие капитальные расходы, на 1,3% кв/кв и потребительские расходы, на 0,7% кв/кв. При этом вклад внешнего спроса сократился на 0,1%.



Китайские рынки сегодня под давлением. Инвесторы ожидают продолжения эскалации торговых противоречий. В Гонконге более негативная динамика. В аутсайдерах нефтегазовые активы и технологические компании, несмотря на то, что Пекин обещал всестороннюю поддержку технологической отрасли в связи с ограничительными мерами со стороны Вашингтона.



Китайские рынки сегодня под давлением. Инвесторы ожидают продолжения эскалации торговых противоречий. В Гонконге более негативная динамика. В аутсайдерах нефтегазовые активы и технологические компании, несмотря на то, что Пекин обещал всестороннюю поддержку технологической отрасли в связи с ограничительными мерами со стороны Вашингтона.



Товарный рынок сегодня оказался под давлением дорожающего доллара. Золото теряет 0,35%. Остальные драгметаллы также в минусе. Некоторую поддержку защитные инструменты получают от турбулентности на валютном рынке.



Промышленные металлы также на отрицательной территории. Медь теряет 0,5%, несмотря на забастовку на шахтах в Чили. Никель с минусе на 0,3%, алюминий теряет 0,15%.



Сталь в Китае растет на фоне снижения складских запасов. За неделю они сократились на 5,8 тыс. тонн. При этом производство стали снизилось до среднедневных 1,91 млн тонн. Фьючерс на арматуру вырос на 0,9%. Железная руда также подросла на 0,9%.



Нефть сегодня также оказалась под небольшим давлением. Brent теряет 0,2%, за баррель дают $71,9. Негативное влияние оказал валютный фактор. Между тем, поддержку в целом оказывает введение санкций против Ирана. Эксперты ожидают снижения экспорта из страны от 500 тыс. б/с до 1,3 млн б/с.





Константин Карпов, Аналитик БКС Брокер







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