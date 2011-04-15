Санкции, торговая война, а теперь и налог на сверхдоходы?

Сегодня: Еще один удар. Настроения инвесторов сегодня снова окажутся под давлением неопределенности относительно санкций, а также угрозы торговой войны и роста мировой экономики. Однако сегодня добавился еще один негативный драйвер: потенциальный налог на сверхдоходы металлургического сектора. Что касается американских санкций, Кремль пообещал ответную реакцию после того, как появятся более конкретные детали планов США.



Смешанная динамика в США, снижение в Азии. США (S&P 500 -0.14%, DJIA -0.29%, NASDAQ +0.04%). Азия (Hang Seng -0.99%, Shanghai -0.31%, Nikkei -1.34%). Фьючерсы на S&P 500 (без динамики), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71.91 за барр. – ниже открытия.



Вчера: Brent поддержала рынки. Цены на нефть Brent восстановили часть потерь, понесенных в предыдущую сессию, однако по-прежнему торгуется ниже уровня $74.50 за барр., наблюдаемого до начала торговой войны США и Китая. Тем не менее положительная динамика Brent оказала некоторую поддержку настроениям инвесторов, напуганных новыми санкциями США против России. Темпы распродаж замедлились по мере того, как инвесторы начали более трезво смотреть на вероятность реализации этих инициатив в полном объеме. Таким образом, появился повод взглянуть на рынки с осторожным оптимизмом.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.29% до $72.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 66.68, РТС (-1.48%), индекс МосБиржи (+0.72%).







Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»







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