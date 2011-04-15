У рубля нет аргументов против сильного доллара

Курс рубля в четверг продолжил падение на санкционной тематике. Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России за якобы использование химоружия в британском Солсбери. Санкции могут приостановить товарообмен между странами, привести к очередным высылкам дипломатов и приостановить полеты "Аэрофлота" в США. Во второй половине торгов рубль попытался сократить свои потери, но вечером в условиях отсутствия большинства игроков снова ушел в значительный минус. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 1,1 рубля – до 66,65 рубля, пара EUR/RUB - на 0,82 рубля, до 76,95 рубля, свидетельствуют данные Libertex.



Продолжение торгового спора с Китаем сказывается негативно и на американских индексах. Китай намерен с 23 августа ввести пошлины на второй список американских товаров на 16 миллиардов долларов в год. В списке, в частности, автомобили, медицинское оборудование. Поддержку фондовому рынку оказала статистика по безработице, которая оказалась лучше рынка. Количество заявок на пособие по безработице снизилось на 6 тысяч, при ожидаемом росе на 2 тысячи. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 0,29% - до 25509,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,04%, составив 7891,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,14%, до 2853,58 пункта, по данным Libertex.



С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, нефть провалилась в район 71,5 доллара за баррель – к апрельским минимумам. Для рубля также остается актуальной санкционная тематика.На международном валютном рынке доллар показывает свою силу, в результате утром пара EUR/USD в район 1,1459.



Фьючерсы на американские индексы снижаются: на индекс S&P 500 - на 0,45%, на индекс NASDAQ - на 0,56%, на индекс Dow Jones - на 0,43%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,26%, гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 0,92%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,03%,. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,1-67,2 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 76,3-77,6 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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