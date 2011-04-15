Металлурги не дают индексу МосБиржи выйти в плюс

Торги на российском рынке в пятницу начались в красной зоне. На этот раз фактором давления стали не очередные угрозы из-за океана, а предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять сверхдоходы металлургов и производителей удобрений в размере 514 млрд руб.



Именно бумаги этих секторов сегодня стали фаворитами у медведей. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,21%, индекс РТС в минусе на 0,92%. Национальная валюта продолжает нести потери к доллару США, но укрепляется к евро. Стоит отметить, что если рынок акций вчера отскочил, то на рынке облигаций продажи продолжаются. Сегодня индекс российских ОФЗ продолжает снижение – его котировки откатились к уровням апреля 2017 г.



Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный.



Азия закрыла день с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng упал на 0,01%, японский Nikkei откатился на 1,33%, корейский просел на 0,91%. Без изменений завершил день китайский Shanghai Composite.



Европейские площадки окрашены в красный цвет. Негативные настроения в Старом Света отчасти связаны с опасениями, что кредитные риски в Турции могут повлиять на стабильность европейской банковской системы. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 ушел в минус на 1,4%.



Американские фьючерсы с утра теряют около 0,4%, продолжая негативную динамику основных индексов накануне. Сегодня в фокусе внимания окажутся данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК.



Нефтяные котировки в середине дня вернулись выше $72 за баррель марки Brent. Сегодня был опубликован отчет МЭА, согласно которому исполнение сделки ОПЕК+ всеми 24 странами в июле составило 97%, поскольку ограничения по добыче нефти были ослаблены. Так, страны не-ОПЕК исполняли сделку в июле лишь на 44%, страны ОПЕК - на 121%. Агентство оставило без изменений прогноз спроса на нефть в 2018 г. – 1,4 млн б/с, но ожидает ускорения в 2019 г.на 1,5 млн б/с. Сегодня в 20:00 МСК будут опубликованы показатели Baker Hughes по количеству действующих буровых в США.







Анастасия Попова, эксперт БКС Брокер







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