Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильным падением на волне

санкций США против РФ, которые могут сильно ударить по госдолгу страны, а также могут привести к «отключению» российского финансового сектора от системы расчетов SWIFT.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-3,32%), энергетического (-1,88%) и

потребительского (-1, 36%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 1,5% и закрылся на отметке 2275.05 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,68% и остановился на уровне 1056.93 пункта на волне продолжения падения курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые ростом геополитической напряженности, в первую очередь, на Ближнем Востоке вокруг Ирана. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1.05%, до 72.83 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1.24%, до 67.64 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил падение против евро и особенно американского доллара на фоне продолжающихся распродаж на рынке ОФЗ и в акциях многих российских компаний. Причина все та же – ожидание жестких санкций от США. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 1.52%, до 67.70 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0.59%, до 77.26 рублей.

Если поступающие новости в отношении санкций из США будут оставаться жесткими, а власти РФ не будут предпринимать меры, направленные на стабилизацию ситуации на валютном рынке, то падение рубля может продолжиться.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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