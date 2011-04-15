Рублю пока не на что надеяться

На минувшей неделе рубль понес колоссальные потери, обрушившись к двухлетним минимумам. Пара доллар/рубль, которая на пике достигала отметки 67,70 руб., закрыла пятидневку немногим ниже максимумов, в районе 67,50 руб., тогда как евро/рубль превысила уровень 77 руб.

Угроза введения двух масштабных пакетов санкций со стороны США повлекла массовые распродажи в российских активах, включая валюту. В пятницу Банк России попытался успокоить рынки, заверив их в наличии инструментов для стабилизации ситуации. Впрочем, пока инвесторам не помогают словесные интервенции, и напряженность остается высокой. Масла в огонь подливает картина на развивающихся рынках в целом, где негативный тон задает Турция. Правда, сегодня лира приступила к восстановлению благодаря вмешательству местного ЦБ. Это должно несколько ослабить бегство от рисков, однако в целом обстановка будет оставаться непростой, а игроки продолжат сокращать экспозицию своих портфелей на активы EM-сегмента, особенно России и Турции.

В краткосрочной перспективе не наблюдается значимых признаков ослабления давления на рубль. Доллар продолжает обновлять максимумы на международной арене в условиях снижения привлекательности риска. Нефть торгуется под давлением из-за резкого роста буровой активности в Штатах, где число буровых достигло максимального с марта 2015 года значения. В условиях санкционной напряженности подготовка экспортеров к началу налогового периода вряд ли сможет оказать нашей валюте ощутимую поддержку. При этом трейдеры будут ждать сокращения объемов покупки валюты для Минфина в качестве меры поддержки курса рубля. В ближайшее время пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в районе 67-67 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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