На нефтяном рынке перевешивает негатив

Нефть марки Brent подешевела пятую неделю из последних шести, хотя пятницу завершила ростом. В центре внимания остается Иран, и тот факт, что Вашингтон ввел первую порцию санкций против ближневосточной страны, заставил игроков предвкушать второй пакет ограничений, касающихся энергетической отрасли. Это и послужило локальной поддержкой для котировок.

При этом фактором давления на цены продолжает выступать торговая война между США и КНР, которая серьезно обострилась на минувшей неделе. Так что дальнейшие признаки того, что стороны не намерены идти друг другу на уступки, а вместо этого планируют продолжать обмен тарифами – пока все указывает именно на такой сценарий – будут усиливать беспокойство по поводу замедления мировой экономики и, как следствие, ослабления глобального спроса на черное золото.

Тем временем локальное давление на Brent сегодня оказывает статистика из США, где на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, буровая активность резко восстановилась – число активных установок подскочило сразу на 10 единиц, до 869 штук, после нескольких недель планомерного падения. Это сигнализирует о предстоящем росте добычи в стране, которая на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки.

Учитывая этот фактор, а также уклонение от покупок рисковых активов, понижательные риски для котировок нефти в краткосрочной перспективе будут превалировать. Так, не исключено падение ниже отметки 72, где важная поддержка проходит в районе 61,60.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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