Санкции, торговые войны, Турция, падение цен на нефть

Перспективы цен на нефть Brent остаются неоднозначными: котировки подбираются к уровню $73 за барр. в свете риска санкций против Ирана, однако потенциал роста ограничивается угрозой замедления мировой экономики (особенно Китая) в сочетании со снижением спроса на черное золото вследствие торговых войн и увеличения объема предложения (число буровых установок выросло на 10 до 869, максимального значения с марта 2015 г.). Появилась и новая угроза: инвесторы опасаются, что кризис в Турции распространится на развивающиеся / европейские рынки. Нервозность по поводу американских санкций и неопределенность относительно реакции России также оказывают давление. На этом фоне участники рынка будут надеяться на позитивные сигналы из Китая (данные по промышленному производству, розничным продажам), еврозоны (ВВП, промпроизводство) и США (промпроизводство, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, опережающие индикаторы). Мы ожидаем роста волатильности.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.71%, DJIA -0.77%, NASDAQ -0.67%). Азия (Hang Seng -0.08%, Shanghai -0.41%, Nikkei -0.71%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.16%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $72.62 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Изобилие рисков – санкции, торговая война, налог на сверхприбыль. Спрос на рисковые активы упал в свете роста угроз, связанных с американскими санкциями в отношении России, торговой войной США и Китая, замедлением роста мировой экономики (Китай, еврозона, Россия) и предложением ввести налог на сверхприбыль металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Снижение котировок Brent до $73 за барр., ослабление рубля до 2-летних минимумов, и намерение ФРС придерживаться политики четырех повышений ставки в 2018 г. лишь усилили боль инвесторов.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-0.5% до $72.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 67.70, РТС (-7.7%), индекс МосБиржи (-1.0%).







Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.