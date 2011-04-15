Два сценария для рубля

Паника на рынке сильно толкает спрос на валютную ликвидность вверх. Курсы доллара и евро стремительно растут.

Пара доллар/рубль 8 августа вышла из диапазона 61-65 и в данный момент, протестировав уровень 67, подбирается к отметке 68. Это говорит о входе в новый торговый диапазон 67- 70.

Ранее американский сенат назвал Россию "спонсором терроризма". На минувшей неделе стало известно о новых антироссийских санкциях связанных с "использованием Россией химоружия в Солсбери".

Первый этап вступит с 20 августа, запретит импорт устройств, которые могут быть использованы в военных целях. Второй этап вступит в силу через 90 дней, и подразумевает запрет полетов компании «Аэрофлот» в США и остановку любых поставок в США. При этом второй этап может быть исключен, если Россия гарантирует не применять химоружие и даст доступ представителям ООН для проведения проверок. Этот законопроект ограничит свободу действий во внешней политике.

Как заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, новые санкции исключат возможность наладить отношения между Москвой и Вашингтоном и, по сути, является ничем иным как объявлением торговой войны. "И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать"- ответил премьер.

Законопроект нанесет серьезный удар по нефтяному сектору, подразумевает запрет поставок технологий и любой финансовой поддержки российских нефтяных компаний.

На прошлой неделе, по мимо всего прочего, стало известно, что конгресс принял документ с целым перечнем мер, в том числе против госдолга и государственных банков.

Новые санкции значительно ухудшат уровень жизни россиян, особенно уязвимым окажется средний класс. Не исключено что это приведет к массовым антиправительственным митингам.

В текущих условиях для российской валюты есть два варианта.

Первый - более оптимистичный: цена преодолевает отметку в 67 и стремится к целевому уровню 70 рублей за доллар. И нет особой уверенности, что подготовка к налоговому периоду, в условиях санкционных рисков сможет оказать поддержку отечественной валюте.

При более жестком развитии событий, курс доллара к рублю может превысить отметку 71. В этом случае к концу года мы можем увидеть цель 78. Исполнение и одного и второго сценария выглядят довольно-таки вероятными. Все будет зависеть от того, насколько усугубится ситуация.







Ольга Прохода, финансовый аналитик Larson & Holz













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