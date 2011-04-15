Вчера индекс РТС отскочил наверх от апрельского (годового) минимума 1043. В этот момент индикатор RSI показал перепроданность. Игра на понижение стала опасной – вероятен локальный рост индекса (минимальная цель в районе 1108 – ранее пробитый повышательный апрельский тренд). Вчера индекс развивающихся рынков EEM (-1,64%) подошел к годовому минимуму от 27 июня. С конца января он находится под понижательным трендом, но тут так же вероятен локальный рост. Аналитики JPMorgan считают, что негативные факторы геополитического влияния на развивающиеся рынки в 4-м квартале ослабнут. Но август может проходить под знаком сохранения волатильности, поэтому сейчас оправдан избирательный подход к инвестированию на развивающихся рынках. Если ФРС воздержится от одного из двух повышений ставки, ожидаемых от ЦБ до конца текущего года и будет ясность касательно окончательной суммы тарифов, которыми будет обложен китайский экспорт в США, ситуация на развивающихся рынках станет более благоприятной. Мнения на рынке есть разные… В заметке клиентам Capital Economics сообщает, что, хотя падение валют развивающихся стран, связанное с беспокойствами вокруг Турции, может смягчиться в скором времени, прогнозы по этому классу активов остаются плохими. Дело в том, что в Capital Economics ожидают продолжения замедления роста китайской экономики в этом году и не исключают возможности, что рост американской экономики потеряет свой потенциал в следующем году.

Развивающиеся рынки заразились пессимизмом от Турции. В июле индекс цен производителей Турции вырос на 25%, но президент Эрдоган не хочет повышать процентные ставки и обвиняет финансовом коллапсе США. «Мы не сдадимся», — заявил он в воскресенье. Надо отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, начать переговоры о срочной финансовой помощи с Международным валютным фондом, но по политическим причинам это невозможно. Вес Турции в индексе развивающихся рынков EEM MSCI менее одного процента, но при этом к ней приковано всеобщее внимание. Опрошенные Bloomberg аналитики определили пять европейских банков, которые могут сильно пострадать от обвала турецкой лиры: испанский BBVA, итальянский UniCredit, голландский ING, британский HSBC и французский BNP Paribas.

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P-500 показали во вторник снижение в четвёртый день подряд. Свое влияние в начале недели оказали валютный кризис в Турции и неспокойная обстановка в Аргентине. Сегодня в США продолжится сезон корпоративной отчетности. Среди компаний, которые представят свои финансовые результаты, – Home Depot. Также сегодня в США выйдет отчет по ценам на импорт в июне и последние данные по доверию малых предпринимателей от Национальной федерации независимого предпринимательства (NFIB) США.

Среди российских акций, на которые стоит обратить внимание отметим МТС. На графике имеется набор бычьих расхождений. В ближайшие дни рекомендуем покупать эту акции на откатах вниз.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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