Рубль будет оставаться во власти неопределенности

Рубль начал неделю с продолжения медвежьей динамики. Открывшись гэпом вниз, российская валюта в моменте дешевела до 68,40 руб. в паре с долларом. Несмотря на то, что впоследствии пара скорректировалась вниз, ценовой разрыв закрыть не удалось, и котировки обосновались лишь немногим ниже уровня 68 руб.

Наша валюта находится под влиянием двух мощных факторов. Это ужесточение санкционной риторики со стороны США и валютный кризис в Турции, который повлек падение валют развивающегося сегмента, включая уязвимый и к тому времени ослабевший рубль. Учитывая масштаб этих факторов, избавиться от давления продавцов и тем более вернуть себе привлекательность «россиянин» пока не сможет. Усугубляет положение дел тот факт, что доллар крепнет не только на бегстве от рисков, но и на росте инфляции в Штатах и ужесточении политики ФРС.

Во вторник утром ситуация на развивающихся площадках несколько стабилизировалась. Лира торгуется со скромным понижением к доллару и остается в центре внимания инвесторов. Это может принести локальное облегчение и нашей валюте, которая накануне замедлила падение благодаря приостановке интервенций Минфина в рамках бюджетного правила. Если «турецкая напряженность» будет идти на спад, а российские власти – поддерживать рубль, курс валюты может стабилизироваться, но понижательные риски никуда не денутся из-за сохраняющейся напряженности и неопределенности в контексте новых американских санкций. В краткосрочной перспективе доллар может продолжить плавную коррекцию под отметкой 68 руб., хотя не исключены периодические всплески покупок.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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