Иран озадачил рынок нефти

В понедельник нефть Brent показала довольно волатильные внутридневные торги. Котировки успели побывать за пределами уровня 73, спуститься к минимумам середины апреля в районе 71 и вернуться на исходные позиции в области 72,80, где цена находится и на утренних торгах вторника.

Неоднозначное поведение цен на черное золото подтверждает наличие противодействующих факторов в сырьевом сегменте, тогда как недельные графики показывают, что медвежьи сигналы все же превалируют. Всплеск продаж, который впоследствии был быстро отыгран, спровоцировали разговоры о том, что власти Ирана планируют предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии и уже ведут переговоры по поводу согласования долгосрочных контрактов.

Таким образом Иран готовится к американским санкциям, выбрав в качестве стратегической мишени рынки АТР, которые считаются приоритетными для страны в силу наличия крупных потребителей. И прежде всего это, конечно, Китай.

Что касается других факторов, на Brent продолжает давить сочетание сильного доллара и уклонения от рисков. Также в ближайшее время игроки, вероятно, будут воздерживаться от покупок на опасениях выхода медвежьей статистики из США на этой неделе в свете резкого роста буровой активности в стране. Если добыча на сланцевых месторождениях возобновит рост и вернется к рекордным 11 млн баррелей в сутки, это станет еще одним сдерживающим фактором для роста цен.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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