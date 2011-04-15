Нефть с опаской наблюдает за геополитической картиной

Во вторник нефть Brent подешевела, соскользнув с максимумов на подходе к отметке 74. Баррель нащупал дно неподалеку от уровня 72 и завершил торговые сутки неподалеку от дневных минимумов. С утра котировки пытаются оттолкнуться от этих уровней, но импульс пока выглядит неубедительно.

Рынок нефти в последнее время чувствует себя неуверенно, с опаской наблюдая за усугублением геополитической картины в мире. К торговым войнам добавился турецкий кризис, что заставляет инвесторов закладывать в цену перспективы снижения мирового спроса вследствие замедления роста мирового ВВП. К слову, снижение потребления и спроса на глобальном уровне пророчит и ОПЕК в своем недавнем отчете.

Локально давление на Brent усилили новости о росте добычи в Ливии почти вдвое в сравнении с уровнями июля, превысив 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне страхи по поводу снижения потребления усилились. А масла в огонь подлили данные API, отразившие рост запасов сырой нефти на 3,6 млн баррелей. Остается надеяться, что сегодняшний официальный отчет Минэнерго не укажет на возобновление роста сланцевой добычи, поскольку такой сигнал только усилит давление на котировки.

Любой дополнительный медвежий сигнал способен отправить Brent под отметку 72, с последующей целью на уровне 71, достигнутом в начале этой недели. Это последняя линия обороны перед ключевой отметкой 70. Для более внятного восстановления быкам следует протолкнуть баррель выше 74.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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