Котировки нефти марки Brent не смогли удержаться на положительной территории

Котировки нефти марки Brent несмотря на удачное начало дня к концу торговой сессии не смогли удержаться на положительной территории и снова ушли ниже $73 за баррель. Обозначенная ранее цель для продажи - $70 за баррель по-прежнему актуальна и, судя по всему, продавцы намереваются добраться туда в самое ближайшее время. Основной фундаментальной идеей, как и ранее, остаются опасения за перенасыщение рынка сырьем, что весьма актуально на фоне перспективы еще большего замедления мировой экономики, а также продолжающегося роста нефтедобычи со стороны ведущих производителей углеводородов. Внутри дня цены на нефть получили поддержку после того, как Саудовская Аравия сообщила о сокращении в июле объёма добычи на 200 тыс. баррелей в день до 10,29 млн. баррелей. Однако, независимые источники указывают на то, что совокупный показатель нефтедобычи в Саудовской Аравии остается на высоком уровне и превышает 10,4 млн. баррелей. Давление на нефть продолжает оказывать и растущий доллар, поскольку стоимость черного золота номинирована именно в нем. Индекс доллара США во вторник вырос на 0,3%. Сегодня в 17:30 МСК буду опубликованы данные по запасам нефти в США. Учитывая, что накануне Американский институт нефти сообщил о росте запасов на 3,6М, похожие цифры от Администрации энергетической информации могут привести к еще большей просадке всего нефтяного сектора. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять прежние короткие позиции.







Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets









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