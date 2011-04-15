Инвесторы могут пересмотреть взгляды на вложения в акции металлургов

Торговый день завершился снижением. Выросли в преддверии отчета акции Мегафона (+2,49%). Аутсайдерами стали бумаги Мечела (-2,55%). Снижение рынка было обусловлено негативной динамикой на внешних сырьевых и фондовых площадках. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66,50-68.

Мегафон (+2,49%) не готов на делистинг с Московской биржи. Хотя такой сценарий не исключен в будущем, сейчас он не рассматривается из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Стоит отметить, что публичность – это не тренд среди операторов связи, например, Tele2 не выводят на рынок, хотя ранее Ростелеком и ВТБ этого не исключали. Для инвесторов, на мой взгляд, это нейтральная новость, но стоит учитывать, что интересам миноритариев, в частности, дивидендам, Мегафон, вероятнее всего, будет уделять меньше внимания.

Государство готово одобрить изъятие сверхдоходов. Идея обсуждается в министерстве промышленности и торговли с компаниями, но принципиально идея одобрена в Правительстве. По всей видимости, на рассмотрение будет предложен относительно мягкий вариант, по которому налоги будут увеличены на 500 млрд руб. Это может побудить акционеров поднять дивидендные выплаты в этом году. Наибольшее бремя может быть наложено на производителей цветных и драгоценных металлов (за исключением RusAl который оценил свои потери в $1,4 млрд), поскольку у них самая благоприятная ценовая конъюнктура, а также относительно низкая долговая нагрузка. Новость негативна для рынка, когда будет объявлено о решении повысить налоги, инвесторы пересмотрят взгляды на вложения в акции металлургического сектора. Если государство будет изымать до трети прибыли (например, в случае ГМК это около $1 млрд.), то реакция рынка будет резко отрицательной. Решение о новых налогах, скорее всего, будет принято в осеннюю сессию.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе большое количество отчетности: результаты за 1П опубликуют Мегафон, ТМК, Газпромнефть, Qiwi. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 66,50-67,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250 - 2280.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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