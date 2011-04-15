Рублю не дают восстановиться

После нескольких попыток восстановления рубль возобновил падение к бивалютной корзине. В среду доллар вернулся выше отметки 67 руб., в моменте коснувшись уровня 67,50 руб. Евро/рубль поднялась над 76 руб. после попыток тестирования области 75 руб.

Перепроданная российская валюта напрашивается на отскок, который мы наблюдали с начала недели. Однако сохраняющийся внешний фон, напряженность в контексте санкций и осторожное отношение инвесторов к активам развивающихся рынков не дали рублю полноценно развить восходящую коррекцию от 2-летних минимумов. Масла в огонь подливает нефть, которая накануне обвалилась к минимумам 10 апреля в районе 70,30 на росте запасов и добычи в США.

В противовес медвежьим факторам сейчас может выступить разве что налоговый период, но на этой неделе существенной поддержки от экспортеров ждать не стоит. Также следует обратить внимание на поведение доллара, который ослабил хватку на сообщениях о предстоящих переговорах между США и Китаем в конце этого месяца. Если напряженность на этом фронте пойдет на спад, «американец» лишится спроса в качестве защитного актива, что сыграет на руку рублю. Так, при прочих равных пара доллар/рубль может снова пойти на коррекцию и вернуться под отметку 67 руб. в ближайшей перспективе. Но общее давление на нашу валюту пока будет сохраняться.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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