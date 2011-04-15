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16.08.2018

Brent попытается восстановиться за счет доллара

В среду нефть Brent ускорила падение и в моменте достигала минимумов 10 апреля в области 70,30, снова заставив трейдеров беспокоиться о целостности уровня 70. Правда, впоследствии актив сократил потери, но вернуться выше уровня 71 пытается только сегодня, тестируя область 71,20.
Котировки и без того находились под давлением на фоне страхов по поводу мирового спроса из-за торговых войн. Это одновременно отбирает силы у сырьевых площадок за счет крепкого доллара, который привлекает инвесторов во времена турбулентности. Но спекуляции на тему предстоящих торговых переговоров между США и Китаем позднее в этом месяце немного успокоили рынки и дали им надежду, тут же ослабив спрос на «американца» и защитные активы в целом.
Медвежьим же катализатором послужили известия от Минэнерго США. Отчет отразил внушительный рост запасов, почти на 7 млн баррелей, тогда как добыча на прошлой неделе увеличилась до 10,9 млн баррелей. При этом запасы дистиллятов подскочили на 3,5 млн баррелей.
В краткосрочной перспективе, уже переварив негативный отчет, Brent, вероятно, будет пытаться развить восходящую коррекцию после приближения к рубежу 70 с оглядкой на ослабление доллара. Ближайшей целью для покупателей станет область 71,60, которая выступает в качестве промежуточного сопротивления на пути к уровню 72.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ












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