Вчера индекс РТС вырос на 1%. Есть хороший шанс на его отскок в район 1109. Важнейшим фактором является динамика мировых рынков и позиция, которую займет правительство по отношению к инициативе изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. Поэтому акции металлургических компаний инвесторы вчера не почти покупали – отраслевой индекс MCXMM снизился на 0,97%. Если говорить о техническом анализе, то есть бычьи дивергенции по индикатору MACD на графике акций Аэрофлота и целый букет бычьих расхождений на графике акций МТС. На этой Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям часть затрат на топливо. Я надеюсь, что этот факт поможет акциям Аэрофлота - 120 рублей по этим акциям вскоре увидим, а дальше будем думать, что с ними делать.

А вот в Америке большая радость! Индекс DJIA вырос на 1,58% нивелировав четырехдневное падение. Вышла новость о планируемых в конце августе торговых переговорах представителей США и Китая, и инвесторы поспешили купить акции. Особенно сильно на фоне этой новости повысились акции промышленных компаний, таких как Boeing и Caterpillar. Эти переговоры пройдут 22 и 23 августа и источники в дипломатических кругах сообщают что США готовы к конструктивному обсуждению вопроса. До 1 сентября президент США должен объявить о введении новых торговых пошлин для китайских товаров на сумму 200 млрд. долларов. Если эта инициатива будет заморожена китайские фондовые индексы наконец начнут рост что позитивно скажется на отношении инвесторов к развивающимся рынкам.

Теперь о плохом… После закрытия торгов в четверг производитель микросхем Nvidia выпустила финансовые результаты. Показатели за второй квартал превзошли ожидания, однако прогноз руководства на текущий квартал оказался более пессимистичным, чем ожидали участники рынка. Кроме того, компания сообщила, что продажи микросхем майнерам криптовалют оказались слабее ожиданий, составив во втором квартале $18 млн, в то время как компания ожидала $100 млн. В будущем выручки от криптомайнеров не ожидается, сообщило руководство компании. Один известный экономист ранее предлагал сажать майнеров на кол так как они являются паразитами. Вовремя не посадили на кол, поэтому сегодня технологический сектор будет под ударом. А еще сегодня в США выйдет предварительный индекс доверия потребителей за август от Мичиганского университета.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»











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