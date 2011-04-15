Рубль не станут покупать перед выходными

Рубль укрепился к бивалютной корзине по итогам торгов четверга. Доллар опустился ниже 76 руб., завершив торги в районе 66,70 руб. Евро/рубль скорректировалась под отметки 76 руб. Обе иностранные валюты за день потеряли в среднем 0,4%.

Главным фактором, который придал сил российской валюте, стало общее улучшение настроений инвесторов на мировых площадках, которое сопровождалось оживлением интереса к риску. Произошло это за счет активных спекуляций на тему предстоящего возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Инвесторы тут же ухватились за новую «соломинку» и начали представлять себе мирное урегулирование двумя странами накопившихся торговых претензий друг к другу. Также свою лепту внесло восстановление турецкой лиры, которое ослабило давление на активы развивающегося сегмента.

Нужно отметить, что на фоне всего этого немного ослабели позиции доллара, что также немаловажно для рубля вкупе с приостановкой интервенций Минфина, для которых наша валюта сейчас слишком слаба. Впрочем, существенного восстановления рубля в ближайшей перспективе ожидать не стоит, поскольку игроки вряд ли станут активно покупать нашу валюту в преддверии наступления выходных, которые могут принести новые сюрпризы.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc











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