В пятницу индекс РТС вновь понизился, но остался выше отметки 1050 пунктов. Рынок по-прежнему находится под давлением опасений, связанных с возможным расширением санкций США в отношении РФ, а также под влиянием обстановки на развивающихся рынках в целом, которая остается неопределенной во многом из-за разногласий между США и их торговыми партнерами. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Газпром нефть (SIBN, -1.9%), Аэрофлот (AFLT, -1.4%), Транснефть (TRNFP, -1.3%), Сбербанк (SBER, -1.1%), Сургутнефтегаз (SNGS, -1.0%).

Во втором эшелоне наблюдалась коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подешевели на 7.0%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 5.0%, ЧТПЗ (CHEP) – на 3.4%, банка Возрождение (VZRZ) – на 3.3%.

Фондовые индексы США прибавили 0.1% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке акций. Между тем данные Emerging Portfolio Fund Research указывают на ускорение оттока капитала из фондов, ориентированных на российские бумаги, что можно считать косвенным подтверждением материального влияния на рынок опасений, связанных с санкционными рисками. С позиций технического анализа, о сигналах к заметным движениям можно будет говорить в случае пробоя вниз уровня локального минимума вблизи 1040 пунктов по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 67.0 по паре доллар-рубль. Возможно некоторое ослабление давления на рубль после подтверждения позитивного прогноза по суверенному рейтингу РФ международным рейтинговым агентством Fitch, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока недостаточно.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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