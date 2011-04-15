Инвесторы в России ждут объявления новых санкций

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением. На российский рынок по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание объявления новых санкций США в отношении РФ, турецкий долговой кризис, а также широкомасштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне инвесторы проявляют высокую степень осторожности.

В лидерах среди снизившихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-0,39%) и потребительского секторов (-0,19%), а среди выросших – машиностроительный +0,87% и металлургический (+0,54%) секторы.

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,26% и закрылся на отметке 2255.12 пункта. Индекс РТС упал на 1,29% и остановился на уровне 1052.74 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару и особенно к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

надеждами инвесторов, что переговоры между США и Китаем, которые

состоятся в конце этого месяца, приведут к успеху, и это снизит риск замедления спроса на сырье. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,36%, до 71,69 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,58%, до 65,84 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился на волне опасений, что новые санкции США против РФ нанесут сильный удар по экономике России и спросу на рублевые активы. Негативом для рубля также по-прежнему является продолжающаяся распродажа ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,96%, до 67,47 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,34%, до 76,99 рублей.

Мы ожидаем, что распродажи российского госдолга продолжатся и на новой неделе до объявления новых санкций США, что будет оказывать давление на курс российского рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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