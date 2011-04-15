Рубль на перепутье

В пятницу, 17 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 18 коп. (+0,28%), до 67,03 руб., курс евро – на 72 коп. (+0,96%), до 76,70 руб.

Торги по курсу рубля в пятницу открылись снижением. Ослабление американской валюты на рынке Форекс позволило ему у доллара отыграть большую часть потерь. Против евро рубль потерял около 1%, поскольку доллар США подешевел ко всем основным валютам на глобальном валютном рынке. Тягу к рисковым активам могла вызвать слабая статистика в США и сильная в Канаде. Канадский доллар укрепился к гринбеку на фоне увеличения инфляции и утащил за собой другие пары.

Дополнительную поддержку рубль получал от нефтяного рынка. Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,46. Покупатели не смогли удержаться выше $72. Текущая цена составила $71,58, значит падение цены отработают сегодня.

Нефть дешевеет. Два рейтинговых агентства – Moodys и Fitch – понизили рейтинг Турции. Ситуация с Турцией нестабильная. В то же время Штаты собираются вводить новые санкции в отношении России. По рублю на данный момент видится только нисходящее движение.

Но есть и положительный момент. По циклическому анализу у меня с 7 сентября до 3 ноября получается фаза укрепления рубля. До 7 сентября хочется успеть продать всю иностранную валюту по выгодному курсу и на время перейти в российский рубль.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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