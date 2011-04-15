Тема «торговых войн» и ситуация в Турции продолжают оставаться в центре внимания рынков, обеспечивая, ввиду скудости экономического календаря, сегментированность спроса на риск. В выходные стало известно, США удлиняют срок обсуждения с бизнесом повышенных пошлин на китайский импорт объемом 200 млрд долл. – консультации пройдут на этой неделе и завершатся лишь 27 августа, как сообщает Рейтер. Причем ряд компаний публично попросил об отмене обсуждаемых пошлин, а один из лидеров грузоперевозок, компания A.P. Moller-Maersk, заявила о том, что экономика США пострадает намного сильнее, чем весь остальной мир, так как ряд товаров в США просто не производится. Учитывая негативное отношение американского бизнеса к проводимым президентской администрацией протекционистским мерам, консультации с бизнесом будут в фокусе внимания рынков, выводя на первый план надежды на смягчение внешнеторговой политики Соединенных Штатов в дальнейшем, и отодвигая на второй план повышение с 23 августа импортных пошлин на китайский импорт годовым объемом 16 млрд долл. Напомним также, что на этой неделе также состоятся переговоры делегаций КНР и США по торговым разногласиям: они ввиду невысокого уровня переговорщиков, вряд ли приведут к какому-то значимому результату, однако могут подкрепить надежды участников рынков на переход к конструктивному диалогу между США и КНР. Мы ждем, что развитые рынки в начале недели смогут подрасти, развивающиеся рынки - попытаются следовать за развитыми.

Новые признаки стабилизации ситуации на рынках и консолидация нефтяных котировок способны привести к улучшению динамики индекса МосБиржи, удержавшему накануне отметку 2250 пунктов, - мы по-прежнему считаем диапазон 2250-2300 пунктов актуальным. Новости с геополитического фронта (публикаций западных СМИ о готовности США в течение ближайших недель применить экономические санкции к участникам строительства Северного Потока-2) тревожны, но, по нашему мнению, вряд ли окажут серьезное влияние на рынок: хотя деталей новых ограничительных мер нет, риски жестких санкций против Газпрома, по нашему мнению, невысоки.







Евгений Локтюхов, отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Департамент стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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