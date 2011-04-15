Риски санкционного давления продолжают оказывать сильное влияние на российскую валюту. Курс на утро понедельника сохраняется на уровне 66.88 рублей за доллар. Большая часть опасений по поводу санкций уже практически переварены рынком, поэтому влияние первого пакета ограничительных мер, который вступит в силу 22 августа, не будет такое сильное, так как уже заложено в рынок. Большее опасение вызывает вторая волна, которая может затронуть новые выпуски ОФЗ и долларовые операции госбанков на территории США. Поддержку отечественной валюте оказывает все еще высокая стоимость нефти в рублях.

Стоимость «черного золота» в конце недели немного увеличилась и составляет 71,81$ за баррель. Главным образом влияние оказала информация о возможном начале переговоров между лидерами США и Китая, на которых может быть урегулирован вопрос торгового противостояния, что традиционно позитивно отражается на стоимости сырьевых продуктов, в том числе и на нефти. Также влияние оказала и нисходящая коррекция долларового индекса. Но, в целом, прогнозируемая динамика по нефти пока имеет негативный фон.

Для российской валюты еще остается угроза падения ближе к позиции 70 рублей за доллар. Многое будет зависеть от санкционного пакета, который будет принят 22 августа. Поэтому слишком рано делать сейчас какие-либо прогнозы.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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