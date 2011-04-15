Рубль слабее рынка в ожидании новых санкций

После решительного отскока в понедельник и вторник, российская валюта перешла к более размеренным движениям. Волатильность рубля остаётся повышенной в сравнении с динамикой с конца апреля, но движения уже не столь однозначны и сосредоточены в основном вокруг одного уровня. Для USDRUB таким уровнем является отметка 67, а для EURRUB – 76.20.

Однако пятница всё же проходила под флагом ослабления российской валюты. USDRUB прибавила по итогам дня 19 копеек до 67.03. EURRUB выросла на 73 копейки до 76.70.

Ослабление рубля в пятницу было тревожным знаком, так как на глобальных рынках преобладал умеренный позитив. Такая динамика обосновывается тем, что инвесторы увеличивают премию за риск в отношении российских активов и рубля в преддверии.

Нельзя исключать, что вплоть до 23-го августа (даты введения санкций по «делу Скрипалей») рубль будет чувствовать себя слабее рынка. Однако впоследствии также нельзя исключать «фиксации факта», что вызовет укрепление российской валюты. Такую на первый взгляд парадоксальную реакцию рынка мы неоднократно наблюдали ранее по вопросу санкций.

На глобальных рынках стоит также обратить внимание на динамику индекса доллара (к корзине из 6 крупнейших валют). Он терял в пятницу на фоне снижения волатильности развивающихся рынков. Тем не менее, эта коррекция пока выглядит лишь краткосрочным движением в рамках тренда на рост доллара после того, как индекс прорвал важное сопротивление. Экономика США сохраняет уверенный рост, при этом инфляция может набрать обороты в предстоящие месяцы из-за вводимых тарифов, что вынудит ФРС ещё активнее ужесточать политику в будущем.

В этих условиях потенциально повышается привлекательность доллара: ставки и экономика растут, на контрасте с нестабильностью в развивающихся странах и в Европе. При этом у ФРС и представителей ЦБ других стран есть отличный шанс высказать свою актуальную точку зрения на последние события. В конце этой недели состоится очередной симпозиум центробанкивов в Джексон-Хоул. Неоднократно в предшествующие годы там представители ЦБ предоставляли дорожную карту или давали важные намёки на будущие действия.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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