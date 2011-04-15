Рынок нефти следит за торговыми отношениями между США и Китаем

Нефть Brent продолжила умеренный подъем на торгах в пятницу, но все равно подешевела по итогам пятидневки на фоне преобладающих негативных факторов на рынке, одним из которых стал резкий и неожиданный рост запасов сырой нефти в США. Так, котировки, которые в моменте превышали уровень 72, обосновались немногим ниже этой отметки и пытаются определиться вектором движения в начале новой торговой недели.

На стороне покупателей – признаки спада напряженности на торговом фронте между США и Китаем. По крайней мере, подготовка сторон к переговорам внушает инвесторам надежду на то, что две державы наконец-то прекратят обмениваться пошлинами и перейдут к здравому диалогу. Впрочем, пока у игроков нет особых надежд на серьезные прорывы в отношениях двух стран, которые очень сложны и запутаны. И потому оптимизм в отношении этого фактора пока носит сдержанный и осторожный характер.

Тем временем после резкого роста запасов игроков настораживает картина в США. Число буровых на прошлой неделе осталось без изменений, но ведь неделей ранее их количество подскочило сразу на 10 штук, а добыча возобновила рост. Не исключено, что на этой неделе запасы и производство продолжат увеличиваться, что надавит на черное золото и пресечет попытки восстановления цен.

Таким образом, Brent может немного продвинуться на север, но потенциал роста будет оставаться ограниченным. Правда, в случае дальнейшего спада торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном котировки могут решиться на более смелое восстановление. Ближайшая цель быков – уровень 72,50.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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