Рубль по-прежнему уязвим

Несмотря на отступление доллара и относительно позитивную динамику нефтяных котировок, рубль подешевел в пятницу под влиянием возобновившегося падения курса турецкой лиры, которая испугалась усиления санкционного давления со стороны США. Так, по итогам сессии пара доллар/рубль вернулась выше 67 руб., добравшись до области 67,50 руб.

Своим поведением рубль показал, что склонен более эмоционально реагировать на настроения в развивающемся сегменте, нежели на другие факторы, играющие сейчас на рынке. Общее давление «деревянный» по-прежнему ощущает на себе со стороны грядущих санкций со стороны США. Сдерживающим же падение фактором выступает некоторая разрядка отношений между Вашингтоном и Пекином, которые готовятся к возобновлению торговых переговоров. Это ослабляет повышательное давление на доллар по всему спектру рынка.

Важно отметить, что в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на последней ступени инвестиционного уровня — BBB-, причем с позитивным прогнозом. Большинство участников рынка ожидало негатива с этого фронта, поэтому положительная оценка перспектив, несмотря на усиление санкционного режима, должна оказать рублю определенную поддержку в ближайшем периоде. Однако в целом валюта остается уязвимой и подверженной понижательным рискам.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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