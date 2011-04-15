Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20.08.2018

Рубль по-прежнему уязвим

Несмотря на отступление доллара и относительно позитивную динамику нефтяных котировок, рубль подешевел в пятницу под влиянием возобновившегося падения курса турецкой лиры, которая испугалась усиления санкционного давления со стороны США. Так, по итогам сессии пара доллар/рубль вернулась выше 67 руб., добравшись до области 67,50 руб.
Своим поведением рубль показал, что склонен более эмоционально реагировать на настроения в развивающемся сегменте, нежели на другие факторы, играющие сейчас на рынке. Общее давление «деревянный» по-прежнему ощущает на себе со стороны грядущих санкций со стороны США. Сдерживающим же падение фактором выступает некоторая разрядка отношений между Вашингтоном и Пекином, которые готовятся к возобновлению торговых переговоров. Это ослабляет повышательное давление на доллар по всему спектру рынка.
Важно отметить, что в минувшую пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на последней ступени инвестиционного уровня — BBB-, причем с позитивным прогнозом. Большинство участников рынка ожидало негатива с этого фронта, поэтому положительная оценка перспектив, несмотря на усиление санкционного режима, должна оказать рублю определенную поддержку в ближайшем периоде. Однако в целом валюта остается уязвимой и подверженной понижательным рискам.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100