Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в плюсе на общей волне позитива на внешних торговых площадках, которые основываются на надеждах, что очередные переговоры по таможенным пошлинам между США и КНР будут успешными, а также решению Fitch Ratings оставить рейтинги РФ без изменений.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1,75%), машиностроительного (+0,87%) и потребительского (+0,80%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,77% и закрылся на отметке 2272.49 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,20% и остановился на уровне 1065.34 пункта, на понижении курса рубля к доллару и к европейской валюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно.

Инвесторы оценивали перспективы переговоров между Пекином и Вашингтоном по таможенным пошлинам в надежде, что компромисс будет достигнут, и это не окажет негативного влияния на спрос на сырье и, конечно, на рост мировой экономики. Также в центре внимания находится заседание ОПЕК, которое состоится во вторник. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,36%, до 72,09 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,14%, до 65,12 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оставался под давлением на фоне ожидания новых американских санкций, которые должны быть представлены 22 августа. Рублю не помог даже оптимизм на рынке акций, так как негативом для рубля по-прежнему остается продолжающаяся распродажа ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,21%, до 67,18 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,25%, до 76,84

рублей.

Мы ожидаем, что распродажи российского госдолга продолжатся и на новой неделе до объявления новых санкций США, что будет оказывать давление на курс российского рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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