Рубль остается в оборонительной позиции

По итогам торгов понедельника доллар немного снизился к рублю, а евро слегка укрепился, отражая ситуацию на международном рынке форекс. Американская валюта оказалась под давлением по всему спектру рынка, в результате чего пара доллар/рубль обосновалась немногим выше уровня 67 руб.

Рубль остается под воздействием внешнеполитических рисков и даже не находит в себе смелости на лишние телодвижения, даже с учетом растущих цен на нефть и текущего налогового периода в РФ. Но повсеместное ослабление доллара сделало свое дело – наша валюта смогла немного выдохнуть, но о каком-то более существенном восстановлении сейчас речи не идет. И тот факт, что пара евро/рубль продолжила укрепляться, подтверждает, что «россиянин» остается в оборонительной позиции.

В ближайшей перспективе доллар может еще немного подешеветь к рублю в продолжение коррекции на фоне заявлений Трампа, который разочаровал политику ФРС и сильный доллар, причем уже не первый раз. До конца дня американская валюта, скорее всего, будет отыгрывать эти заявления, а затем постепенно начнет переключаться на протокол заседания ФРС США, который заявлен к публикации на среду. Цены на нефть, если продолжат восхождение, окажут рублю дополнительную поддержку. Так, в ближайшей перспективе доллар может сползти под отметку 67 руб. с первичной целью на 66,85 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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