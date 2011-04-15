Слабость доллара не перевесит слабость рубля

Российский рубль отступал в понедельник в преддверии введения санкций со стороны США, несмотря на общий умеренно-позитивный тон зарубежных площадок. Пара USDRUB прибавила по итогам дня 8 копеек до 67.11. EURRUB росла заметно активнее – на 38 копеек до 77.09. Ослабление российской валюты выглядит спекулятивным позиционированием перед важными новостями, после чего игроки уже могут «продавать факты», откупая рубль, несмотря на фактическое введение санкций.

Внешний фон за прошедшие сутки немного улучшился. Помимо ожиданий торговых переговоров США и Китая, оптимизм рынков был поддержан комментариями Трампа, где он вновь назвал Китай и Евросоюз валютными манипуляторами и выразил недовольство повышениями ставки со стороны ФРС. В результате его слов американская валюта потеряла 0.7% за день к корзине из шести наиболее важных мировых валют.

Ослабление доллара к большинству конкурентов способно помочь российской валюте восстановить часть потерь предыдущего дня. Медведи в паре USDRUB скорей всего вновь попытаются вернуть пару ниже отметки 67.00.

Тем не менее, слабость доллара не перевесит слабость российской валюты. EURRUB вполне может продолжить своё восхождение в область локальных максимумов. Единой валюте вполне по силам достичь уровней вблизи 77.50, приблизив пару на расстояние пары шагов от максимумов прошлой недели выше 78.00.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





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