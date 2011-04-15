Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21.08.2018

Нефть растет за счет Трампа

Котировки нефти Brent продолжили дорожать в понедельник. Цены едва не достигли уровня 73, закрепившись над 72,50. Во вторник с утра актив продолжает торговаться с легким восходящим уклоном, хотя в Азии активность игроков пока остается невысокой. Ближайшая цель покупателей по-прежнему проходит в районе 73.
Никаких новых значимых драйверов на рынке не появилось. Тема с иранскими санкциями временно отошла на задний план, а локально на укрепление котировок повлияло ослабление курса доллара, который снизился практически по всему спектру рынка. Американская валюта снова довольно болезненно отреагировала на критику Трампа в адрес политики Федрезерва и динамики самого курса доллара.
Впрочем, в течение дня USD отыграет этот негатив и переключится на предстоящий протокол заседания ФРС и грядущее выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле. На этом фоне «американец» может сменить поведение и частично надавить на котировки черного золота.
Что касается факторов рынка нефти, сегодня вечером ожидается традиционный еженедельный отчет API по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Негативные показатели способны подорвать текущее хрупкое восстановление Brent в преддверии завтрашнего официального отчета Минэнерго.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100