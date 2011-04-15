Нефть растет за счет Трампа

Котировки нефти Brent продолжили дорожать в понедельник. Цены едва не достигли уровня 73, закрепившись над 72,50. Во вторник с утра актив продолжает торговаться с легким восходящим уклоном, хотя в Азии активность игроков пока остается невысокой. Ближайшая цель покупателей по-прежнему проходит в районе 73.

Никаких новых значимых драйверов на рынке не появилось. Тема с иранскими санкциями временно отошла на задний план, а локально на укрепление котировок повлияло ослабление курса доллара, который снизился практически по всему спектру рынка. Американская валюта снова довольно болезненно отреагировала на критику Трампа в адрес политики Федрезерва и динамики самого курса доллара.

Впрочем, в течение дня USD отыграет этот негатив и переключится на предстоящий протокол заседания ФРС и грядущее выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле. На этом фоне «американец» может сменить поведение и частично надавить на котировки черного золота.

Что касается факторов рынка нефти, сегодня вечером ожидается традиционный еженедельный отчет API по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Негативные показатели способны подорвать текущее хрупкое восстановление Brent в преддверии завтрашнего официального отчета Минэнерго.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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