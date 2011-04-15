Рост цен нефти на ослаблении доллара

Цены нефти в понедельник еще немного подросли, продолжив отскок от минимальных уровней средины августа.

Подрастание цен нефти происходит на фоне довольно активного отката индекса доллара. Поскольку рост цен нефти от минимумов составил около 2,8%, а снижение индекса доллара около 1,5%, то рост цен нефти более чем наполовину был связан с ослаблением доллара. Однако и далее ожидать дальнейшего роста цен нефти за счет действия этого параметра весьма затруднительно. Дело в том, что в ближайшие дни рынки ожидают выступлений главы ФРС в Джексон-Хоул. А там часто озвучиваются новые стратегические линии поведения ведущего мирового регулятора. С учетом усиливающегося давления со стороны Трампа, недовольного дальнейшим повышением ставок ФРС, в указанной речи могут быть неожиданности, способные изменить ожидания по динамике дальнейшего повышения ставок. А значит, можно будет ждать и динамичного поведения индекса доллара. Чисто технически доллару было бы удобно отскочить вверх от мощного уровня поддержки вблизи максимумов октября прошлого года и далее продолжить свой рост. Именно указанный уровень был долгое время сдерживающим для движения доллара в июне-июле текущего года. Понятно, что номинированная в долларах динамика мировых активов будет зависеть от дальнейшего изменения индекса доллара. И если доллар продолжит свой рост, то это будет давать существенную негативную составляющую в динамику всех цен, включая цены нефти. А пока цены нефти наслаждаются слабостью доллара и собственным умеренным подрастанием.

В понедельник основной новостной мотив рынка энергоносителей был связан с обсуждением смыслов и результатов встречи Путина и Меркель. В немецкой и мировой прессе по этому поводу много разнородных высказываний. Нашу позицию по этому поводу озвучивает Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который в понедельник заявил, что попытки противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2" идут вразрез с международными торговыми правилами и нормами. По его словам: "Попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы". Между тем новый пакет санкций США против компаний-участниц проекта СП-2 в настоящее время находится в высокой стадии проработки. При этом позиция России остается прежней: проект будет реализован, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США. Так что европейскому рынку газа теперь остается только дождаться начала строительства СП-2, а затем поставок газа по новому маршруту.

А текущими ожиданиями рынка нефти текущей недели становятся ожидания прогнозов от API, а затем и официальных данных EIA по запасам и добыче нефти в США. Стоит напомнить, что по последним прогнозам EIA добыча нефти в США в сентябре должна вырасти еще на 93 тб/д.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.