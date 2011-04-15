В понедельник нефтяные котировки смогли перейти к небольшому росту. Главным образом поддержка шла со стороны слабеющего индекса доллара. Уверенности для роста еще придают риски, связанные с возможным существенным сокращением иранских поставок, которое может быть вызвано американскими санкциями, вступающими в силу в ноябре, а также намечающееся потепление в торговом противостоянии между США и Китаем. Стоимость барреля североморской смеси марки Brent на утро вторника составляет 72,28$.

Рост нефти никак не отражается на отечественной валюте. Центробанк продолжает смещать курс в сторону 70 рублей за доллар. На сегодня регулятор установил стоимость одного доллара в размере 67,18 рублей. Главные опасения вызывают американские санкции, которые должны вступить в силу уже завтра. Но рынок их постепенно закладывал, так что реакция не должна быть сильной. Если в предложенном пакете санкций не будет изменений, то завтрашний день не должен преподнести сюрпризов и неожиданностей. Однако, строить прогнозы по валюте пока еще рано.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка













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