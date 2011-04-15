Котировки нефти марки Brent растут третью сессию подряд, однако, недельные результаты все равно говорят о развитии именно нисходящего тренда. На прошлой неделе стоимость Brent практически достигла психологической поддержки $70 за баррель, что стало следствием реакции трейдеров на неожиданное увеличение запасов нефти в США, а также все еще актуальные опасения перепроизводства сырья в мировой экономике. Спрос на нефть, наблюдающийся в последние дни, больше связан с локальным новостным фоном. На закрытии прошлой недели на рынке появилась информация о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Тем не менее, буквально вчера президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сообщил о том, что «не ожидает каких-либо существенных продвижений в том торговом тупике в котором, оказались США и Китай». Покупатели нефти по-прежнему сохраняют надежды, что санкции США против Ирана станут причиной сокращения поставок со стороны указанного ближневосточного государства. Рекомендуем не питать ложных иллюзий. Санкции действительно должны вступить в силу в ноябре, однако, по-прежнему не ясно какой объём иранской нефти уйдёт с рынка. Вероятно, Европа, Япония и Южная Корея прекратят импорт нефти из Ирана, тем не менее, что будут делать Индия, Турция и Китай - большой вопрос. Полагаем, что отказываться от иранской нефти в свете санкций со стороны США они не станут, а значит, кризиса предложения скорее всего не будет. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции по Brent.





Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.