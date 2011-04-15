Рубль остается заложником новых американских санкций

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в плюсе, поддерживаемый общими позитивными настроениями, царящими на рынках в ожидании встречи Китая и США по таможенным пошлинам, которая состоится на этой неделе. Поддержку котировкам акций российских компаний также оказывала позитивная динамика цен на сырую нефть.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+1,52%), потребительского (+1,46%) и машиностроительного (+0.87%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,85% и закрылся на отметке 2291.76 пункта. Индекс РТС прибавил 0,64% и остановился на уровне 1072.12 пункта на фоне понижения курса рубля к доллару и особенно к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, в целом продолжая балансировать на фоне разнонаправленных сигналов, которые, с одной стороны, их поддерживают как, ожидание снижения поставок нефти Ираном, а с другой, сдерживают их рост, как вероятность замедления роста мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России поднялась на 0,36%, до 72,47 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,84%, до 65,97 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова

находился под давлением. Инвесторы с напряжением ожидают «презентации» новых антироссийских санкций. Пара доллар США/рубль со сроком «расчётов» завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,36%, до 67,35 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком «расчётов» завтра подскочила на 0,82%, до 77,68 рублей.

Ситуация вокруг курса рубля, на наш взгляд, изменится только тогда, когда станет понятно, насколько серьезными будут американские санкции.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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