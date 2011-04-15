Настроения на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанные. С одной стороны, ситуация в Турции временно стабилизировалась, США и Китай проведут новый раунд переговоров (22-23 августа) и, возможно, будет выстроена «дорожная карта», наиболее яркой точкой которой станет личная встреча лидеров двух стран в ноябре с целью все же найти компромисс в торговых вопросах. Американские индексы консолидируются вблизи исторических максимумов, а индекс S&P 500 и вовсе вчера исторические максимумы обновил.

Однако, с другой стороны, новые риски могут реализоваться уже в ближайшем времени. Сегодня фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне сообщений в Рейтерс о том, что бывший личный адвокат Президента США Д.Трамп М.Коэн под присягой заявил о том, что в течение избирательной кампании «по поручению шефа» заплатил за молчание двум женщинам относительно их интимной связи с Трампом. Помимо этого, суд присяжных признал виновным экс-главу предвыборного штаба Д.Трампа П.Манафорта. Некоторый рост политических рисков при сохранении нерешенными вопросов торговых противоречий с Китаем и ЕС (Д.Трамп накануне заявил о готовности ввести 25%-ные пошлина на автомобили из ЕС) сдерживают оптимизм инвесторов.

Для российских инвесторов вчерашний день был интересен слушаниями в профильных комитетах Сената США по вопросам, связанных с ужесточением санкций в отношении РФ. Оценить общую позицию сенаторов пока все же проблематично: так, вчера председатель комитета по международным делам Сената США Б.Коркер заявил о желании наладить диалог с РФ на уровне парламентариев, сенатор Р.Пол заявил о разумности отмены санкций против некоторых представителей Федерального Собрания РФ. Но при этом звучали и абсолютно противоположные заявления: Р.Менендес (один из авторов законопроекта, ужесточающего санкции к РФ) отметил, что «не усматривает ценности во встречах с лицами, находящимися под санкциями» и «отправка подобных смешанных сигналов Кремлю только подрывает режим санкций». Пожалуй, наиболее полезными для практического применения стали слова лидера республиканского большинства в Сенате М.Макконелла, согласно которым, законопроект, ужесточающий санкции к РФ будет приниматься, вероятно, только в октябре. Следовательно, в ближайшие полтора месяца эта тема будет находиться в подвешенном состоянии.

Индекс Мосбиржи, на наш взгляд, может сегодня протестировать верхнюю границу диапазона 2250-2300 пунктов. Текущий валютный курс и цены на сырьевые активы выступают в поддержку в первую очередь сырьевым компаниям. В то же время среднесрочно внутренние сектора выглядят весьма недорогими.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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