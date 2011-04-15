Динамика рубля пугает

Вчера на в общем-то хорошем для российской валюты внешнем фоне рубль опять упал. При этом доллар слабел к мировым валютам, страхи санкций отошли на второй план, а на рынке ОФЗ начались робкие покупки. То есть рыночных причин для снижения рубля не было, наоборот, мы ждали укрепления рубля.

Единственным правдоподобным объяснением ослабления национальной валюты является выход Минфина на малоликвидный августовский рынок с увеличенными покупками долларов и евро в рамках бюджетного правила (с понедельника по четверг прошлой недели Минфин валюту не покупал). Из этого напрашивается вывод, что финансовые власти вполне устраивает девальвация рубля со всеми вытекающими негативными последствиями и поддерживать «деревянный» они не будут.

Сегодня с утра внешний фон для отечественной валюты опять складывается позитивным: пара евро-доллар подошла близко к отметке 1,16, около 73 долларов стоит баррель нефти, вдохновленный вчерашним сообщением Американского института нефти о снижении запасов в стране. Поэтому рыночные факторы зовут к покупкам рубля, но монетарные власти могут нивелировать весь рыночный позитив.

С небольшим плюсом откроется рынок акций, который с утра отыграет растущую нефть, выросшую на четверть процента фондовую Америку и «зеленые» фьючерсы на американские индексы.

Если внешний фон чуть улучшится, то Индекс Московской биржи может попробовать на прочность отметку 2300, до которой осталось расти менее 9 пунктов. Однако на сильный рост рассчитывать не стоит: для этого нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег.

О нежелании рынка уверенно расти свидетельствует динамика акций Сбербанка, который вчера выглядел хуже Индекса Мосбиржи и все никак не может отойти от отметки 190 руб.

Краткосрочный импульс торгам на нефтяном рынке сегодня даст статистика Минэнерго США. Если она подтвердит данные APIо снижении запасов, нефть может уйти в район 73,7 доллара. Однако мы считаем, что котировки сырья все-таки будут находиться в диапазоне 70,7-73 доллара, поэтому все выходы из данного коридора являются поводами для открытия позиций.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.