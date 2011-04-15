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22.08.2018

Цены на нефть почувствовали себя увереннее

На торгах вторника Brent продолжила плавное восхождение, укрепляясь сегодня пятый день подряд. Котировки преодолели 20-дневную скользящую среднюю и пытаются закрепить успех, обосновавшись над уровнем 73.
Фундаментальная картина на мировом рынке нефти за последние дни не изменилась, но котировки находят поводы для роста. Локальные факторы поддержки – ослабление позиций доллара и падение запасов в США. Что касается первого, давление на американскую валюту усилилось после критики Трампа в адрес Центробанка, а также после намеков представителя ФРС на скорую паузу в повышении стоимости кредитования.
Тем временем API рапортовал о неожиданном сокращении запасов сырой нефти более чем на 5 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как запасы бензина упали чуть меньше чем на 1 млн баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 1,76 млн, а объемы запасов в Кушинге – на 195 тыс. баррелей. В целом отчет оказался довольно позитивным, приободрив покупателей, которые теперь оптимизмом ждут сегодняшних официальных данных от Минэнерго.
В ближайшей перспективе Brent продолжит руководствоваться поведением доллара, но также рынок помнит и о собственных внутренних факторах, включая грядущую блокировку экспорта черного золота из Ирана, к которой многие продолжают готовиться, включая сами Штаты, которые планируют продавать нефть из стратегического резерва.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

















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