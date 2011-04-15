Давление на российский рубль сохраняется. В ходе вчерашнего дня российская валюта ослабла еще на 1,1% по отношению к доллару, притом как большинство других валют развивающихся стран скорее напротив демонстрировали умеренно-позитивную динамику.

Ухудшение сантимента в отношении российских активов в некоторой степени может быть обусловлено вчерашними комментариями бывшего юриста Д.Трампа М.Коэна, заявившего, что у него есть информация для спецпрокурора США Р.Мюллера, расследующего связи избирательного штаба Д.Трампа с Россией. При этом сама суть его данных неизвестна, и делать преждевременные выводы о том, какое значение информация юриста окажет на расследование, пока вряд ли представляется возможным. Тем не менее, тот факт, что вчера ослабление рубля происходило без «поддержки» других валют развивающихся стран говорит, о том, что рынок по-прежнему очень восприимчив к санкционному негативу.

В последнее время активно обсуждается вопрос того, насколько обосновано было возобновление покупок иностранной валюты со стороны ЦБ (по поручению Минфина) в конце прошлой неделе. С одной стороны, действительно, возобновление покупок оказывает некоторое давление на позиции рубля. Однако напомним, что покупки осуществляются не просто по желанию какого-то ведомства, а прописаны четкие процедуры (объем операций на ближайший месяц определяется в начале каждого месяца, и коррекция этого объема в значительной степени проблематична). Если бы ЦБ не возобновил операции в пятницу, ему пришлось бы это делать позже и в уже большем объеме.

Что касается общего фона на глобальном рынке, то пока ситуация достаточно спокойная. Вчерашняя публикация «минуток» с последнего заседания Федрезерва не принесла инвесторам кардинально новых идей (отметим лишь, акцент представителей FOMC на влиянии рисков «торговых войн» на экономику). В ближайшие три дня в Джексон-Хоул пройдет ежегодный экономический симпозиум, наиболее ожидаемым выступлением которого, вероятно, является речь главы ФРС Дж.Пауэлла (интерес к его комментариям особенно возрастает после недавних высказываний Д.Трампа относительно его оценки монетарного курса).

Сантимент в отношении рубля по-прежнему негативный, в то время как каких-либо явных фундаментальных рисков для российской валюты пока скорее не наблюдается. На горизонте ближайших дней в базовом сценарии ожидаем увидеть возврат пары доллар/рубль в район 67-68 руб/долл.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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