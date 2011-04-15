Рубль по-прежнему находится в сильном нокдауне

Рынок акций РФ закончил довольно волатильные торги в среду небольшим ростом возле уровня закрытия вторника на волне дебатов в Конгрессе США по новым антироссийским санкциям. Это основной фактор, который сдерживает спрос на акции российских компаний и ОФЗ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%) и нефтехимического секторов

(+0,59%). А среди снизившихся — акции компаний финансового (-0,91%) и потребительского (-0,51%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,23% и закрылся на отметке 2297.06 пункта. Индекс РТС упал на 0,63% и остановился на уровне 1065.34 пункта на фоне падения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ взлетели вверх, несмотря на данные о росте запасов черного золота на прошлой неделе. Их по-прежнему поддерживает ожидание падение поставок нефти Ираном на мировой рынок.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,30%, до 74,30 долларов за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,43%, до 67,44 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил падение на фоне обсуждения новых санкций США в отношении РФ. Даже небольшое снижение доходности ОФЗ не смогло поддержать курс российской валюты. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,96%, до 67,91 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,17%, до 78,75 рублей.

Рубль останется под давлением на фоне обсуждения в Конгрессе США новых санкций против РФ. Когда станет понятно, что они из себя будут представлять, то будет легче спрогнозировать реакцию инвесторов.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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