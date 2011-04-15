Опасения ввода новых санкций против российского госдолга продолжат давить на рубль

В преддверии начала экономического симпозиума в Джексон Хоуле волатильность индексов акций на азиатских и американских биржах снизилась. Нефтяные контракты на марку Brent за последние сутки выросли на 2,4%, что, однако, не оказало поддержи курсу рубля, который снижался против доллара США в ходе вечерних валютных торгов. Мы полагаем, что сегодня и завтра на рынках акций будет наблюдаться стабилизация. При этом курс доллара США перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла будет расти на ожиданиях подтверждения главой регулятора политики дальнейшего повышения ставок в США. Что касается отечественной валюты, то опасения ввода новых санкций против российского госдолга продолжат оказывать давление на рубль.







Евгения Абрамович, руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович







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