Рубль под двойным ударом

После небольшой передышки рубль снова обвалился, вернувшись в минимумам апреля 2016 года в паре с долларом. Примечательно, что это произошло на фоне снижения американской валюты на форексе и нефтяного ралли, в ходе которого котировки Brent превысили отметку 75. Евро/рубль впервые с апреля превысила отметку 79 руб.

Прежде всего, триггером стало вступление в силу первого пакета санкций со стороны США, который предполагает запрет поставки в Россию продукции двойного назначения в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Несмотря на то, что участники рынка были готовы к этому сценарию, давление на рубль и российские активы в целом усилилось. Кроме того, ударом для нашей валюты стали сообщения о том, что, согласно квартальному отчету швейцарского гиганта Credit Suisse, институт заморозил российские активы на 5 млрд долларов в связи с санкциями. Это был, пожалуй, даже более значимый фактор давления.

Поскольку рубль ускорил падение, не получив ни малейшего смягчения давления на фоне дорогой нефти и слабого доллара, в ближайшее время рынки могут продолжить отыгрывать историю с заморозкой активов, опасаясь подобных случаев в дальнейшем. Также против «деревянного» теперь будет играть фактор доллара, который с утра восстанавливается на форексе. Таким образом, не исключено, что пара доллар/рубль обновит максимумы в районе 68,40 руб. с целью на 69 руб. в обозримом будущем.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс































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