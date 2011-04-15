Фон для роста, явно, не самый удачный.

Вчера американский фондовый рынок так и не нашел в себе сил для нового рывка к новым максимумам.

Во-первых, опубликованные вчера протоколы прошедшего ранее заседания ФРС США подтвердили намерение глобального финансового регулятора повысить уровень учётной ставки в сентябре, о чём он уже заявлял ранее, но рынок надеялся, что заочная дискуссия между Дональдом Трампом и Джеромом Пауэллом приведёт к изменению планов ФРС США, но не тут-то было.

Теперь рынок намерен, и будет, скорее всего, с нетерпением ждать, что скажет глава ФРС США в рамках международного финансового симпозиума в Джексон Холле, который стартует сегодня, а в пятницу в рамках этого мероприятия заявлено его выступление.

Во-вторых, успехов в переговорах между КНР и США по торговым санкциям и ввозным пошлинам явно нет, и введение новых импортных пошлин в размере 25% на американский импорт общей стоимостью 16 млрд. американских долларов США со стороны КНР, сигнализирует рынку о новом витке противостояния.

Третий аспект вчерашнего дня, или я бы сказал последних месяцев, заключается в развитии атаки на Дональда Трампа. Американский истеблишмент толкает страну в новый Уотергейт, поскольку в результате расследования о так называемом «русском следе» в выборной компании Дональда Трампа есть подвижки, которые толкают 45-го Президента США в политическую ловушку. Позавчера произошло самое неожиданное, два ближайших соратника Дональда Трампа оказывается могут угодить за решетку и более того, дать против него показания.

К тому же, в Европе, высказались на тему монополии США в рамках глобальной платежной инфраструктуры, которая обслуживает мировую экономику сегодня. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поставил под сомнение целесообразность сохранения монополии США на данном поприще, и более того, призвал пойти дальше. Создать аналог международной платёжной системе SWIFT, которая, по его мнению, позволит участникам этой системы не оглядываться на Вашингтон при проведении международных финансовых операций. Предполагается что она, новая система международных платежей, позволит всем участникам избежать санкций и даже, спасти ядерную сделку между Ираном и Западом, от которой в одностороннем порядке отказались США.

Параллельно с этими событиями, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service высказалось на тему торговых и валютных войн, по утверждению агентства мировая экономика потеряет от торговых войн около 0,5% в мировом ВВП, скажется на практически всех участниках мировой торговли.

В России всё в рамках прогноза. Рубль продолжил своё снижение в рамках санкционной риторики и ожидания расширения санкций со стороны США толкаю российскую валюту снова вниз.

Правда на падение курса национальной валюты снисходительно смотрят компании экспортёры, их акции пользуются скромным спросом.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра"















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.