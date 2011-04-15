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24.08.2018

Рынок акций не уйдет ниже опасной черты

Вчера рынок акций оттолкнулся от сопротивления 2300 пунктов по индексу Московской биржи и по итогам дня потерял 1,6%. Хотя особых поводов для таких сильных распродаж не было. До важной поддержки 2250 пунктов осталось падать менее 10 пунктов.
Особые опасения внушает лидер российского рынка – акции Сбербанка. Вчера мы говорили, что с большой вероятностью Сбер снизится, рекомендовали открывать шорты, но не ожидали, что падение будет таким серьезным – акции банка потеряли 4,8% и ушли ниже двух поддержек 184 и 180 рублей. Теперь целью падения является уровень 165 рублей за акцию. На вечерней сессии фьючерсы на Сбер потеряли еще почти процент.
Впрочем, бумаги крупнейшего российского банка локально сильно перепроданы и вероятен отскок. Если внешняя ситуация улучшится, то закрытие шортов будет способно увести бумаги в район 185 рублей. Но на настоящий момент динамика акций Сбера находится в тумане и лучшей тактикой будет присоединение к движению.
С утра несильные покупки вернутся на фондовый рынок, но в тоже время стоит быть готовым, что к концу пятницы традиционно часть инвесторов будет выходить из акций и рубля. В целом мы не видим причин для выхода Индекса Мосбиржи из диапазона 2250-2300 пунктов.
После вчерашнего решения Банка России перестать до конца сентября покупать на рынке валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, будем ожидать укрепления рубля, чему поможет закрытие спекулятивных лонгов по паре доллар-рубль, если вера в усиление рубля будет превалировать на рынке. С технической точки зрения российской валюте было бы неплохо уйти в район 66-66,5 руб за доллар, тем более что санкционные риски пока не так довлеют над рынком.
Не исключено, что монетарные власти прибегнут к другим мерам по локальному укреплению рубля, например, «уговорят» экспортеров увеличить продажи валютной выручки, как это было во времена обвала рубля в 2014-2015 гг. В противном случае о размещении новых ОФЗ можно будет забыть, и Минфину придется погашать бумаги из своего кармана, а не за счет новых выпусков.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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