В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи – инвесторы обеспокоены перспективами усиления санкций в отношении РФ со стороны США и укреплением доллара США на валютном рынке. Российский ЦБ объявил о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке, что оказало поддержку курсу рубля и вызвало всплеск волатильности по паре доллар-рубль, которая в итоге осталась вблизи отметки 68.0. В секторе голубых фишек наиболее заметно подешевели акции банков: Сбербанк (SBER) подешевел на 4.8%, ВТБ (VTBR) – на 3.7%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) подешевели на 6.1%, РусАква (AQUA) – на 5.7%, ЧМК (CHMK) – на 3.0%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные движения.

Сегодня возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС – с позиций технического анализа, закрытие ниже уровня 1050 пунктов подразумевает повышение вероятности выхода из консолидации и начала заметного снижения. Внешний фон к открытию торгов выглядит нейтральным, но фактор санкций по-прежнему ограничивает активность покупателей (Госдепартамент США подтвердил вступление в силу нового пакета санкций в отношении РФ начиная с 27 августа). На валютном рынке в начале торгов, вероятно, продолжатся попытки закрепления выше отметки 68.0 по паре доллар-рубль, но благоприятная динамика цен на энергоносители (фьючерсы на Brent торгуются выше $75 за баррель) может отчасти скомпенсировать негативное влияние санкционного фактора на динамику курса рубля.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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